ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві знову подорожчає холодна вода: скільки будемо платити

STYLERЖиття    31.01.2020 - 07:29
У Києві знову подорожчає холодна вода: скільки будемо платити
У Києві подорожчає холодна вода (колаж: РБК-Україна)

Київводоканал анонсував чергове підвищення тарифів на холодну воду

У Києві знову подорожчає холодна вода від головного постачальника послуги -"Київводоканалу". У компанії назвали новий тариф, а також пояснили підвищення вартості послуги для киян - всі подробиці в матеріалі Styler.

За підсумками відкритого засідання Київводоканалу прийшли до висновку, що в 2020 році вартість водопостачання та водовідведення становитиме 22,99 гривень. Дату введення нової ціни на холодну воду поки не назвали.

Нагадаємо, зараз жителі багатоквартирних будинків Києва платять по лічильнику 21,756 грн за один кубометр води (з них 11,544 грн за доставку води і 10,212 - "за каналізацію").

Варто відзначити, що таке підвищення несе і позитив, адже раніше в компанії заявляли, що до 2020 вартість кубометра води буде складати 27,49 грн.

У компанії розповіли, що на зміну тарифу вплинули такі фактори, як необхідність збільшити витрати на оплату праці працівників, зміна вартості електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, витрати на запчастини, матеріали, реагенти, опалення, оренду і т. д.

"За результатами обговорення буде оформлений протокол, який буде оприлюднений на офіційному сайті суспільства", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Київводоканал з січня 2020 року почав надсилати платіжки з додатковим рахунком. Тепер компанія бере щоквартальну плату не тільки за водопостачання та водовідведення, але і за обслуговування лічильників.

Українці отримають квитанції з додатковим тарифом: названа сума Під Києвом сталася екологічна НП: усі подробиці
Новини України Киевводоканал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся