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В Украине запретят часть сигарет и изменят возраст продажи: подробности

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 19:12
В Украине запретят часть сигарет и изменят возраст продажи: подробности
В Украине готовят новый закон о сигаретах (фото: РБК-Украина)

В Украине готовят новый ограничительный закон о сигаретах

Сигареты в Украине попадут под новые ограничения и запреты, а на пачках появятся еще более страшные картинки, чем сейчас. Что изменится в сфере продажи табачных изделий - в материале Styler.

Изменения предусмотрены в антитабачном законопроекте №2813, который 30 января презентовали нардепы на брифинге.

Что изменится в табачной сфере Украины

  • Повысится ограничительный возраст - сигареты и любые устройства для курения будут продавать с 21 года, а не с 18, как сейчас.
  • Сигареты с вкусовыми добавками запретят.
  • Реклама сигарет исчезнет из интернета.
  • Табачные прилавки запретят делать привлекательными в супермаркетах. Там не будет подсветки, баннеров с рекламой, фотографий и прочих привлекающих внимание элементов.
  • Расширят список мест, где нельзя будет курить (к примеру, на вокзалах и в офисах).
  • На пачках появятся устрашающие картинки (например, с гнилыми зубами или черными легкими).

Когда будет принят закон

Стоит отметить, что главной целью разработчиков нового законопроекта является сокращение курильщиков среди несовершеннолетних. Для этого пачку сигарет и места их продажи сделают как можно менее привлекательными и даже пугающими.

На данный момент законопроект прошел регистрацию в Верховной Раде. Дальше его будут рассматривать в комитете, а потом он попадет в зал. Разработчики считают, что уже в этом году есть шансы, что документ будет принят.

По статистике, в Украине ежегодно из-за последствий курения умирает 85 тысяч человек.

В Украине готовят новый закон о сигаретах (видео: YouTube/Укринформ)

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