В Украине запретят часть сигарет и изменят возраст продажи: подробности

В Украине готовят новый ограничительный закон о сигаретах
Сигареты в Украине попадут под новые ограничения и запреты, а на пачках появятся еще более страшные картинки, чем сейчас. Что изменится в сфере продажи табачных изделий - в материале Styler.
Изменения предусмотрены в антитабачном законопроекте №2813, который 30 января презентовали нардепы на брифинге.
Стоит отметить, что главной целью разработчиков нового законопроекта является сокращение курильщиков среди несовершеннолетних. Для этого пачку сигарет и места их продажи сделают как можно менее привлекательными и даже пугающими.
На данный момент законопроект прошел регистрацию в Верховной Раде. Дальше его будут рассматривать в комитете, а потом он попадет в зал. Разработчики считают, что уже в этом году есть шансы, что документ будет принят.
По статистике, в Украине ежегодно из-за последствий курения умирает 85 тысяч человек.
В Украине готовят новый закон о сигаретах (видео: YouTube/Укринформ)