В Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге, чтобы пропустить утят: милое видео

Так, инцидент произошел на Столичном шоссе.

В частности, полицейские Валерий Удовиченко и Юрий Захарчук заметили на проезжей части стаю диких утят, которые не могли перейти дорогу. Поэтому для того, чтобы пернатые все-таки добрались до поля, инспекторы на минуту остановили оживленный поток автомобилей.

На видео видно, как 4 утят быстро перебегают дорогу, пока другие автомобили стоят.

Также отмечается, что стражи порядка своим примером показали, что творить добро - это просто.