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У Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі, щоб пропустити каченят: миле відео

Поліцейські пропустили зграю каченят на жвавій дорозі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі для того, щоб безпечно пропустити через неї маленьких пішоходів-каченят.

Відео опублікували на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.

Так, інцидент стався на Столичному шосе.

Зокрема, поліцейські Валерій Удовиченко та Юрій Захарчук помітили на проїжджій частині зграю диких каченят, які не могли перейти дорогу. Тому для того, щоб пернаті все-таки дісталися поля, інспектори на хвилину зупинили жвавий потік автомобілів.

На відео видно, як 4 каченят швидко перебігають дорогу, поки інші автомобілі стоять.

Також зазначається, що охоронці порядку своїм прикладом показали, що творити добро - це просто.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою.

Також ми писали, що під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили та замінували.

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