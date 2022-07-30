У Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі, щоб пропустити каченят: миле відео
У Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі для того, щоб безпечно пропустити через неї маленьких пішоходів-каченят.
Відео опублікували на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.
Так, інцидент стався на Столичному шосе.
Зокрема, поліцейські Валерій Удовиченко та Юрій Захарчук помітили на проїжджій частині зграю диких каченят, які не могли перейти дорогу. Тому для того, щоб пернаті все-таки дісталися поля, інспектори на хвилину зупинили жвавий потік автомобілів.
На відео видно, як 4 каченят швидко перебігають дорогу, поки інші автомобілі стоять.
Також зазначається, що охоронці порядку своїм прикладом показали, що творити добро - це просто.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою.
Також ми писали, що під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили та замінували.