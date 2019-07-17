В Киеве парень хотел доставить наркотики в СИЗО на дроне: детали и фото

В Киеве молодой парень пытался передать партию наркотиков в следственный изолятор Лукьяновской тюрьмы при помощи квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции столицы.

Необычное преступление пытался совершить 20-летний наркокурьер в понедельник, 15 июля, около 21:45. Именно тогда в Шевченковское управление полиции поступил звонок, что на улице Дегтяревская находится человек, который подозрительно себя ведет.

Парень пытался доставить наркотики на дроне в СИЗО (фото: kyiv.npu.gov.ua)

По адресу прибыли оперативники, которые и задержали горе-курьера с поличным. У него забрали дрон, на котором он хотел доставить пакетики с метадоном. Изъяли также и наркотические вещества.

Парень пытался доставить наркотики на дроне в СИЗО (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За правонарушение преступнику грозит до десяти лет лишения свободы за незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Парень пытался доставить наркотики на дроне в СИЗО (фото: kyiv.npu.gov.ua)

К слову, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

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Напомним, в Киеве 15-летний парень спрыгнул из окна многоэтажки пребывая под действием наркотиков.