В Киеве на озере девушка каталась на коньках и провалилась под лед: видео чудесного спасения

Так, несмотря на "минусовую" температуру и продолжительный морозный период, установившийся в столице в эти несколько дней, лед по краям популярного среди жителей Днепровского района озера оказался недостаточно крепким, не выдержав вес девушки.

О произошедшем ЧП на спецлинию "102" поступил звонок от очевидцев в полчетвертого дня. На место срочно выехали спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели при помощи гидрокостюма достали киевлянку, которая находилась в воде и рисковала замерзнуть и утонуть. После этого потерпевшую сразу передали медиками бригады "скорой" для оказания помощи.

В ГСЧС также опубликовали видео, как проходили спасательные работы. На кадрах можно увидеть, что несколько мужчин пытались перед этим самостоятельно достать девушку из воды. Для этого киевляне подползли к краю и подталкивали несчастной санки, чтобы она могла зацепиться, и вытащить из ловушки.

Когда же профессиональные спасатели достали жительницу столицы из воды, у нее совсем окоченели ноги - девушка не могла их разогнуть.

Видео: в Киеве на озере Тельбин спасли девушку, которая провалилась под лед

Не игнорируйте правила пребывания на льду

В ГСЧС напомнили о правилах безопасности и предупредили, что в разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной, и перед тем, как ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине.

"Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - призвали спасатели.