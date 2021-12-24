У Києві на озері дівчина каталася на ковзанах і провалилася під лід: відео дивовижного порятунку

Так, попри "мінусову" температуру і тривалий морозний період, що встановився в столиці в ці кілька днів, лід по краях популярного серед жителів Дніпровського району озера виявився недостатньо міцним, не витримавши вагу дівчини.

Про подію НП на спецлінію "102" надійшов дзвінок від очевидців о пів четвертого дня. На місце терміново виїхали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятівники за допомогою гідрокостюма дістали киянку, яка перебувала у воді та ризикувала замерзнути і потонути. Після цього потерпілу одразу передали медиками бригади "швидкої" для надання допомоги.

У ДСНС також опублікували відео, як проходили рятувальні роботи. На кадрах можна побачити, що кілька чоловіків намагалися перед цим самостійно дістати дівчину з води. Для цього кияни підповзли до краю і підштовхували нещасній санки, щоб вона могла зачепитися, і витягнути з пастки.

Коли ж професійні рятувальники дістали мешканку столиці з води, у неї зовсім задубіли ноги - дівчина не могла їх розігнути.

Відео: у Києві на озері Тельбін врятували дівчину, яка провалилася під лід

Не ігноруйте правила перебування на льоду

У ДСНС нагадали про правила безпеки та попередили, що в різних місцях річок і озер товщина льодового покриву може бути різною, і перед тим, як ступати на лід, потрібно переконатися в його достатній товщині.

"Будьте обережні, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!"- закликали рятувальники.