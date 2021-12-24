В Украине утонул 31 человек с начала декабря. Трое из них - дети
Фото: в Украине с начала декабря утонул 31 человек (dsns.gov.ua)
На украинских водоемах с начала этого месяца погиб 31 человек. Из которых трое - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов: с начала декабря в Украине утонул 31 человек, из которых трое - дети", - говорится в сообщении.
Спасатели опубликовали несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед еще слишком тонкий:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.
Напомним, вчера в селе Раздольное Херсонской области пропали двое детей. Тело первого ребенка сотрудники ГСЧС изъяли из пруда.
Добавим, 9 декабря спасатели искали тела супругов, которые утонули под Житомиром.