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В Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочь по встречке (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве отец решил покатать свою дочь на электросамокате. Мало того, что он ехал по дороге, так он еще и завернул в сторону, где было встречное движение машин.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Номинант на премию "Батя года", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Самокаты, как и оружие в свободном обращении - табу для нашего человека;
  • До премии Дарвина немного осталось;
  • Лишение родительских прав однозначно. Нет ума - детей отбирать.

Напомним, в погоне за просмотрами и лайками блогеры прибегают к тому, что громят на видео квартиры, или какое-то другое имущество. Так недавно был случай, когда парень в Киеве растрощил взятый напрокат электросамокат.

Он сбросил его на асфальт, стоя на козырьке-крыше пристройки здания - на уровне второго этажа. Такой поступок молодого человека вызвал волну возмущения пользователей сети.

Мы также писали о том, что в Украине могут штрафовать водителей самокатов. Депутатам направили для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта. Также там указаны предусматривающие штрафы за их нарушение.

Изменения затронут и водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Если нововведения вступят в силу, то им придется соблюдать правила дорожного движения и платить штрафы за нарушения.

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Киев