Запрет на пассажиров и езда только в шлеме: в Украине смогут штрафовать водителей самокатов

В Украине Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушение.

Также изменения коснутся водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Кроме того, им придется соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач предлагает дополнить закон "О дорожном движении" и признать его участниками людей на самобалансирующихся транспортных электросредствах, таких, как электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, сегвилы.

Если законопроект примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Кто имеет право управлять электроскутером

Также право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им будет дано разрешение передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

Основные обязанности водителей электротранспорта:

ездить в застегнутом мотошлеме;

не перевозить пассажиров;

использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;

не отворачиваться во время движения;

не перевозить грузы, мешающие управлению.

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.

Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта в части административной ответственности.

Какие будут действовать штрафы

Для упомянутых транспортных средств будут действовать следующие штрафы: