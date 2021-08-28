RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві батько вирішив покатати свою дочку на електросамокаті. Мало того, що він їхав по дорозі, так він ще й повернув у бік, де був зустрічний рух машин.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний"у своєму Telegram-каналі.

"Номінант на премію "Батя року", - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі прокоментували це.

  • Самокати, як і зброя у вільному обігу - табу для нашої людини;
  • До премії Дарвіна трохи залишилося;
  • Позбавлення батьківських прав однозначно. Немає розуму - дітей відбирати.

Нагадаємо, в гонитві за переглядами і лайками блогери вдаються до того, що громлять на відео квартири, або якесь інше майно. Так нещодавно був випадок, коли хлопець у Києві розтрощив взятий напрокат електросамокат.

Він скинув його на асфальт, стоячи на козирку-даху прибудови будівлі - на рівні другого поверху. Такий вчинок молодої людини викликав хвилю обурення користувачів мережі.

Ми також писали про те, що в Україні можуть штрафувати водіїв самокатів. Депутатам направили для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту. Також там вказані штрафи за їх порушення.

Зміни торкнуться і водіїв сегвеїв, гіроскутерів і сегвілів. Якщо нововведення набудуть чинності, то їм доведеться дотримуватися правил дорожнього руху і платити штрафи за порушення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ