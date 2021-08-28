У Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі (відео)

У Києві батько вирішив покатати свою дочку на електросамокаті. Мало того, що він їхав по дорозі, так він ще й повернув у бік, де був зустрічний рух машин.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний"у своєму Telegram-каналі.
"Номінант на премію "Батя року", - йдеться в повідомленні.
Користувачі Мережі прокоментували це.
Нагадаємо, в гонитві за переглядами і лайками блогери вдаються до того, що громлять на відео квартири, або якесь інше майно. Так нещодавно був випадок, коли хлопець у Києві розтрощив взятий напрокат електросамокат.
Він скинув його на асфальт, стоячи на козирку-даху прибудови будівлі - на рівні другого поверху. Такий вчинок молодої людини викликав хвилю обурення користувачів мережі.
Ми також писали про те, що в Україні можуть штрафувати водіїв самокатів. Депутатам направили для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту. Також там вказані штрафи за їх порушення.
Зміни торкнуться і водіїв сегвеїв, гіроскутерів і сегвілів. Якщо нововведення набудуть чинності, то їм доведеться дотримуватися правил дорожнього руху і платити штрафи за порушення.