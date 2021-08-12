В Киеве тиктокер на видео растрощил взятый напрокат электросамокат: сеть негодует

В Киеве молодой человек взял напрокат электросамокат, после чего специально разбил транспорт, и снял это на видео, похваставшись таким роликом в социальной сети TikTok.

Пользователь сети с ником "dima-usik17" записал кадры, как сбрасывает электросамокат компании проката на асфальт, стоя на козырьке-крыше пристройки здания - на уровне второго этажа.

После этого молодой человек довольно разводит руками и улыбается.

Отметим также, что в столице клиенты компаний проката велосипедов и самокатов нередко повреждают и воруют арендованный транспорт. Но отследить злоумышленников и привлечь к ответственности бывает трудно. Но вот в этом случае парень в погоне за славой значительно облегчил такую задачу.

Видео: в Киеве парень специально разбил электросамокат компании проката

Такой поступок тиктокера вызвал массу возмущения в интернете. В комментариях звучат довольно нелестные высказывания в адрес начинающей "звезды" соцсети, даже есть и призывы к "самосуду", некоторые полагают, что вскоре парень станет записывать видео с извинениями за намеренно поврежденный самокат, а другие высказывают мнение, что за разбитый транспорт просто придется платить его родителям.