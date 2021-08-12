В Киеве тиктокер на видео растрощил взятый напрокат электросамокат: сеть негодует
В Киеве молодой человек взял напрокат электросамокат, после чего специально разбил транспорт, и снял это на видео, похваставшись таким роликом в социальной сети TikTok.
Об этом 12 августа передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
Пользователь сети с ником "dima-usik17" записал кадры, как сбрасывает электросамокат компании проката на асфальт, стоя на козырьке-крыше пристройки здания - на уровне второго этажа.
После этого молодой человек довольно разводит руками и улыбается.
Отметим также, что в столице клиенты компаний проката велосипедов и самокатов нередко повреждают и воруют арендованный транспорт. Но отследить злоумышленников и привлечь к ответственности бывает трудно. Но вот в этом случае парень в погоне за славой значительно облегчил такую задачу.
Видео: в Киеве парень специально разбил электросамокат компании проката
Такой поступок тиктокера вызвал массу возмущения в интернете. В комментариях звучат довольно нелестные высказывания в адрес начинающей "звезды" соцсети, даже есть и призывы к "самосуду", некоторые полагают, что вскоре парень станет записывать видео с извинениями за намеренно поврежденный самокат, а другие высказывают мнение, что за разбитый транспорт просто придется платить его родителям.
- Ждем видео с извинениями и соплями...
- Не хватает исправительных работ под конвоем, какое де**мо убирать или покачать
- Димон де**л
- А потом кто-то поедет на том самокате и попадет в ДТП, потому что он уже был разрушен и может сломаться в любой момент
- Ждем видос, как Димона с этого же балкона кидают...
- Скоро извинится
- Ну что сказать, парень - додик, но его нелегкую борьбу с зеленым беспределом надо поддержать, невозможно уже ходить по пешеходным дорогам и паркам мимо летящей зеленой чумы
- К родителям вопрос... и с родителей нужно за ущерб взыскать...
- Просто организовать покупку этого девайса за счет родителей Додика, по стоимости нового! Вот и все.
Напомним, в июле в Украине впервые наказали за наезд электросамокатом - жительнице Запорожья дали год условно и оштрафовали.
Ранее сообщалось, что в Киеве вандал повредил Стеклянный мост - инцидент был зафиксирован камерой наблюдения, и полиция начала расследование.