В Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочь по встречке (видео)

В Киеве отец решил покатать свою дочь на электросамокате. Мало того, что он ехал по дороге, так он еще и завернул в сторону, где было встречное движение машин.

Напомним, в погоне за просмотрами и лайками блогеры прибегают к тому, что громят на видео квартиры, или какое-то другое имущество. Так недавно был случай, когда парень в Киеве растрощил взятый напрокат электросамокат.

Он сбросил его на асфальт, стоя на козырьке-крыше пристройки здания - на уровне второго этажа. Такой поступок молодого человека вызвал волну возмущения пользователей сети.

Мы также писали о том, что в Украине могут штрафовать водителей самокатов. Депутатам направили для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта. Также там указаны предусматривающие штрафы за их нарушение.

Изменения затронут и водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Если нововведения вступят в силу, то им придется соблюдать правила дорожного движения и платить штрафы за нарушения.