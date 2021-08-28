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У Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі (відео)

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Київ , Субота 28 серпня 2021 13:07
У Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі (відео) У Києві чоловік небезпечно Катав свою дочку на електросамокаті. Спочатку він просто їхав по дорозі, а потім повернув на дорогу з протилежним рухом
Автор: Роман Мирончук

У Києві батько вирішив покатати свою дочку на електросамокаті. Мало того, що він їхав по дорозі, так він ще й повернув у бік, де був зустрічний рух машин.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний"у своєму Telegram-каналі.

"Номінант на премію "Батя року", - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі прокоментували це.

  • Самокати, як і зброя у вільному обігу - табу для нашої людини;
  • До премії Дарвіна трохи залишилося;
  • Позбавлення батьківських прав однозначно. Немає розуму - дітей відбирати.

Нагадаємо, в гонитві за переглядами і лайками блогери вдаються до того, що громлять на відео квартири, або якесь інше майно. Так нещодавно був випадок, коли хлопець у Києві розтрощив взятий напрокат електросамокат.

Він скинув його на асфальт, стоячи на козирку-даху прибудови будівлі - на рівні другого поверху. Такий вчинок молодої людини викликав хвилю обурення користувачів мережі.

Ми також писали про те, що в Україні можуть штрафувати водіїв самокатів. Депутатам направили для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту. Також там вказані штрафи за їх порушення.

Зміни торкнуться і водіїв сегвеїв, гіроскутерів і сегвілів. Якщо нововведення набудуть чинності, то їм доведеться дотримуватися правил дорожнього руху і платити штрафи за порушення.

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