У Києві оригінально "покарали" порушників комендантської години (відео)

У Києві в Дніпровському районі територіальна оборона помітила дівчину та хлопця, які порушили комендантську годину. "Покарати" пару порушників вирішили незвичним способом.

На ролику видно, як чоловік із тероборони за порушення комендантської години змусив молодих людей присідати. Пара 10 разів присіла тримаючись за руки, після цього їх відпустили.

"Любов - це коли ви разом присідаєте за порушення комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на території Київської області комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Що заборонено робити під час комендантської години

У комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо людина не є працівником об’єктів критичної інфраструктури (для цього потрібно мати спеціальну перепустку).

Зокрема, особу, яка знаходиться на вулиці у цей час, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи.

Однак, дане правило не поширюється на переміщення до укриттів під час повітряної тривоги.