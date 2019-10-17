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В Киеве ограбили соратника Порошенко: все детали

STYLERПерсоны    17.10.2019 - 21:14
В Киеве ограбили соратника Порошенко: все детали
В Киеве ограбили депутата Забродского (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве народный депутат лишился части имущества

В Киеве произошло дерзкое ограбление, в котором пострадал народный депутат, четвертый номер в партийном списке "Европейской солидарности" Петра Порошенко, Михаил Забродский.

У бывшего командира Десантно-штормовых войск ВСУ Забродского забрали документы и личные вещи, пишут Украинские новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Киеве ограбили соратника Порошенко: все детали

Михаил Забродский (фото: facebook.com)

Инцидент произошел в четверг, 17 октября, в Дарницком районе столицы. Неизвестные злоумышленники разбили стекло автомобиля и совершили ограбление.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

46-летний Михаил Забродский до избрания в Верховную Раду был депутатом Житомирского облсовета. Ему присвоено звание Героя Украины, он участвовал в войне на Донбассе с первых дней - командовал житомирской 95-й аэромобильной бригадой. Забродский планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году.

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