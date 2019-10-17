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У Києві пограбували соратника Порошенка: усі деталі

STYLERПерсони    17.10.2019 - 21:14
У Києві пограбували соратника Порошенка: усі деталі
У Києві пограбували депутата Забродського (колаж: РБК-Україна)

У Києві народний депутат позбувся частини майна

У Києві сталося зухвале пограбування, в якому постраждав народний депутат, четвертий номер в партійному списку "Європейської солідарності" Петра Порошенка, Михайло Забродський.

У колишнього командира Десантно-штормових військ ЗСУ Забродського забрали документи і особисті речі, пишуть Українські новини з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У Києві пограбували соратника Порошенка: усі деталі

Михайло Забродський (фото: facebook.com)

Інцидент стався в четвер, 17 жовтня, в Дарницькому районі столиці. Невідомі зловмисники розбили скло автомобіля та здійснили пограбування.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

46-річний Михайло Забродський до обрання у Верховну Раду був депутатом Житомирської облради. Йому присвоєно звання Героя України, він брав участь у війні на Донбасі з перших днів - командував житомирською 95-ю аеромобільною бригадою. Забродський планував завдання силам АТО при блокуванні Слов'янська та Краматорська у 2014 році.

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