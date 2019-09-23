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У депутата на Крещатике воры сняли с руки часы по цене квартиры (фото)

STYLERПроисшествия    23.09.2019 - 12:35
У депутата на Крещатике воры сняли с руки часы по цене квартиры (фото)
В Киеве у депутата Ясинского украли часы на Крещатике (коллаж: РБК-Украина)

Депутат лишился элитного аксесуара прямо в центре Киева

У депутата Киевсовета украли дорогостоящие часы марки "Breguet". Жертвой карманника стал 35-летний Георгий Ясинский, который также является секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Происшествие произошло в пятницу, 20 сентября, на Крещатике, неподалеку от здания мэрии, пишет Страна со ссылкой на собственные источники в МВД.

Депутат от партии "Европейская солидарность" обратился к правоохранителям с заявлением, в котором указал, что злоумышленники украли у него Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота и сбежали, затерявшись в толпе.

У депутата на Крещатике воры сняли с руки часы по цене квартиры (фото)

Георгий Ясинский (фото: facebook.com george.yasinskiy)

Стоит отметить, что стоимость элитного аксессуара составляет $31500. Примерно такую сумму нужно выложить за однокомнатную квартиру в Киеве.

По факту кражи полиция начала уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража в особо крупном размере).

Георгий Ясинский стал депутатом Киевсовета в 2014 году, а с 2012-го года был помощником нардепа Владимира Арьева, которого, к слову, не так давно ограбили на Киевском вокзале.

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