В Киеве и Одессе автомобилисты сделали яркие валентинки из машин

В Киеве на парковке одного из торговых центров автомобилисты выстроили 110 машин в большую фигуру в форме сердца. Это было приручено ко Дню святого Валентина.

В Одессе прошла похожая акция, но в ней взяло участие 20 автомобилей Mini Cooper. Видео с Одессы появилось в Telegram-канале "Украина в шоке".

"Всех с Днем святого Валентина! Любите, будьте любимы и всегда такими же креативными, активными и командными", - написали организаторы флешмоба.

Напомним, в Харькове засияла елка из авто рекордных размеров. Автовладельцы устроили грандиозный новогодний праздник и установили новый рекорд. Водители выстроили свои транспортные средства в виде новогодней елки. При этом было задействовано 1065 авто.

Очередь из водителей, которые приехали приобщиться к мероприятию, составила несколько километров. Для этого автомобили украсили новогодними гирляндами, а на крыше некоторых разместили живые елки.

Рекорд зафиксировали на фото и видео не только традиционно, но и с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали о том, что в Киеве заметили необычный автомобиль в гирляндах. Во время движения на авто мигали новогодние гирлянды. Такая праздничная иллюминация дарила особенное новогоднее настроение.