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У Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НП

Новость на русском → Київ, Неділя 18 квітня 2021 18:17
У Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НП Фото: у Києві обвалилося кілька балконів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 18 квітня, в Києві відбулася НП. Річ у тім, що в будинку по вулиці Половецька, 14 обвалилося відразу кілька балконів. Мешканців будинку евакуювали.

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

"На місці рятувальники ДСНС вивчають, конструкції, що повалилися і цілісність самої будівлі", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковані фотографії з місця трагедії.

У Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НПУ Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НПУ Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НП

У Києві обвалилося кілька балконів (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі прокоментували НП.

  • Давно пора ці шпаківні зносити;
  • Що там зараз вивчати, треба було ремонтувати раніше. Пізно пити Боржомі;
  • Там може схил повзти там сусідній будинок з тріщиною. Ще у 80-их його зшивали;
  • Ось тим більше, знали, що аварійний і всім службам плювати було тепер вивчають.

Варто зазначити, що в Києві іноді трапляються такі випадки. Так, у центрі Києва балкон повалився на авто. Шматок бетонної конструкції впав з великої висоти. На щастя ніхто не постраждав, крім припаркованого під будинком автомобіля. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, 36-Б.

Раніше на Михайлівському провулку фасад одного зі старих будинків не витримав і впав на автомобіль BMW. Після цього інциденту жителів Києва попередили про небезпеку ходити біля старих будинків, яких дуже багато в історичному центрі міста.

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