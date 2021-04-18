У Києві впало відразу кілька балконів: фото з місця НП
У неділю, 18 квітня, в Києві відбулася НП. Річ у тім, що в будинку по вулиці Половецька, 14 обвалилося відразу кілька балконів. Мешканців будинку евакуювали.
Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
"На місці рятувальники ДСНС вивчають, конструкції, що повалилися і цілісність самої будівлі", - йдеться в повідомленні.
Також опубліковані фотографії з місця трагедії.
У Києві обвалилося кілька балконів (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі мережі прокоментували НП.
- Давно пора ці шпаківні зносити;
- Що там зараз вивчати, треба було ремонтувати раніше. Пізно пити Боржомі;
- Там може схил повзти там сусідній будинок з тріщиною. Ще у 80-их його зшивали;
- Ось тим більше, знали, що аварійний і всім службам плювати було тепер вивчають.
Варто зазначити, що в Києві іноді трапляються такі випадки. Так, у центрі Києва балкон повалився на авто. Шматок бетонної конструкції впав з великої висоти. На щастя ніхто не постраждав, крім припаркованого під будинком автомобіля. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, 36-Б.
Раніше на Михайлівському провулку фасад одного зі старих будинків не витримав і впав на автомобіль BMW. Після цього інциденту жителів Києва попередили про небезпеку ходити біля старих будинків, яких дуже багато в історичному центрі міста.