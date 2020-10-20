В центре Киева балкон обрушился на авто: фото инцидента

В центре Киева балкон обрушился на авто (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве часть балкона отвалилась и упала на авто

Во вторник, 20 октября, в центре Киева обрушился балкон. Кусок бетонной конструкции упал с большой высоты. К счастью никто не пострадал, кроме припаркованного под домом автомобиля.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки 36-Б. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас".

В центре Киева балкон обрушился на авто (коллаж: Telegram-канал "Киев Сейчас")

Стоит отметить, что подобные случаи в столице происходят нередко. Так недавно на Михайловском переулке фасад одного из старых домов не выдержал и обрушился на автомобиль BMW.

После этого инцидента киевлян предупредили об опасности ходить возле старых домов, которых очень много в историческом центре города.

Напомним, в Украине из-за непогоды повреждены более 140 домов в Кировоградской и Николаевской областях.

В Кропивницком из-за непогоды были повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 70 деревьев и подтоплены 4 домохозяйства. Были отключены 7 газораспределительных и 22 трансформаторных подстанции.

В Николаевской области в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконово и Семеновка Арбузинского района из-за сильного ветра частично повреждены кровли около 40 жилых домов, 3 школ и детского сада. Были повалены 60 деревьев.

В Киевской области после сильных осадков были подтоплены 7 дворов.