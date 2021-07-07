В Киеве несколько раз пытались поджечь уникальный участок природы: местные бьют тревогу (фото)

В Днепровском районе столицы местные жители несколько раз фиксировали поджоги в единственном участке пойменных лесов, который остался в городе.
Об этом на странице в Facebook написала киевлянка Елена Фатеева
Так, попытки устроить массовые пожары происходят последние 2 месяца.
Женщина говорит, что недавно поджигатель принес мешки с пластиком и разложил их под большими деревьями. Мужчину не задержали, поскольку он угрожал ножом.
"Палий сказал не мешать ему, мол, через год здесь и так все будет застроено. Огонь потушили самостоятельно. Кстати, 4 июля тоже был поджог, но с пожаром справился дождь", – уточнила Фатеева.
Она добавила, что подобный инцидент произошел несколько месяцев назад.
"Были вызваны пожарные, которые погасили пламя", – уточнила она.
Ранее мы сообщали, что в Хмельницком во время зарядки сгорел электромобиль.
Также лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.