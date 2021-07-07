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В Киеве несколько раз пытались поджечь уникальный участок природы: местные бьют тревогу (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Днепровском районе столицы местные жители несколько раз фиксировали поджоги в единственном участке пойменных лесов, который остался в городе.

Об этом на странице в Facebook написала киевлянка Елена Фатеева

Так, попытки устроить массовые пожары происходят последние 2 месяца.

Женщина говорит, что недавно поджигатель принес мешки с пластиком и разложил их под большими деревьями. Мужчину не задержали, поскольку он угрожал ножом.

"Палий сказал не мешать ему, мол, через год здесь и так все будет застроено. Огонь потушили самостоятельно. Кстати, 4 июля тоже был поджог, но с пожаром справился дождь", – уточнила Фатеева.

Она добавила, что подобный инцидент произошел несколько месяцев назад.

"Были вызваны пожарные, которые погасили пламя", – уточнила она.

Фото: в Киеве пытались поджечь уникальную (Facebook.com/Олена Фатеева)

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком во время зарядки сгорел электромобиль.

Также лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.

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