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Лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте

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Саскачеван, Пятница 02 июля 2021 10:50
Лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте Фото: в Канаде бушуют пожары (twitter.com/AnimatorMaria)
Автор: Анастасия Рокитна

В Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC.

Пожар осложняется чрезвычайно теплой и сухой погодой из-за "теплового купола", который сейчас навис над Западной Канадой.

Производство на уроновом руднике Сигар-Лейк временно приостановлено. Компания Cameco заявила, что, если угроза лесных пожаров будет продолжать расти, существует план по обеспечению безопасности рабочих и принят ряд предупредительных мер.

Канадская комиссия по ядерной безопасности, которая регулирует деятельность шахты, написала в Twitter, что следит за ситуацией и будет предоставлять обновления в ходе развития событий.

Напомним, масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде.

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