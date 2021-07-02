Лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте

В Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CBC .

Пожар осложняется чрезвычайно теплой и сухой погодой из-за "теплового купола", который сейчас навис над Западной Канадой.

Производство на уроновом руднике Сигар-Лейк временно приостановлено. Компания Cameco заявила, что, если угроза лесных пожаров будет продолжать расти, существует план по обеспечению безопасности рабочих и принят ряд предупредительных мер.

Канадская комиссия по ядерной безопасности, которая регулирует деятельность шахты, написала в Twitter, что следит за ситуацией и будет предоставлять обновления в ходе развития событий.