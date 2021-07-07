У Києві кілька разів намагалися підпалити унікальну ділянку природи: місцеві б'ють на сполох (фото)

В Дніпровському районі столиці місцеві жителі кілька разів фіксували підпали в єдиній ділянці заплавних лісів, яка залишилась в місті.
Про це на сторінці у Facebook написала киянка Олена Фатєєва
Так, спроби влаштувати масові пожежі відбуваються останні 2 місяці.
Жінка каже, що нещодавно палій приніс мішки з пластиком і розклав їх під великими деревами. Чоловіка не затримали, оскільки він погрожував ножем.
"Палій сказав не заважати йому, мовляв, через рік тут і так все буде забудовано. Вогонь загасили самотужки. До речі, 4 липня теж був підпал, але з пожежею впорався дощ" , – уточнила Фатєєва.
Вона додала, що подібний інцидент стався кілька місяців тому.
"Було викликано пожежників, які погасили полум'я", – уточнила вона.
Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому під час зарядки згорів електромобіль.
Також лісові пожежі у Канаді наблизились до уранової шахти.