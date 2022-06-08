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В Киеве негодяи разворовывают блокпосты: тащат "ежи", блоки и даже мешки с песком

Иллюстративное фото: Блокпост на Майдане (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве неизвестные начали разворовывать блокпосты, которые сверхчеловеческими усилиями собирали волонтеры, коммунальщики, бизнесмены, военные и теробороновцы. Вопиющий случай был зафиксирован на Оболони.

Об этом рассказал Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА.

"Прошло 2 месяца с тех пор, как Киев оказался в относительной безопасности и что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать", - пишет чиновник.

По словам Фесика, таким могут заниматься или полные негодяи, или даже "агенты врага", ведь такими действиями ослабляется обороноспособность города.

Председатель РГА пообещал всех найти и наказать

"Так вот, уважаемые, каждый кто это сделал, будет найден и наказан, потому что это подрыв обороноспособности города, а не просто кража мешка себе на дачу или ежа на металлолом", - заявил Фесик.

Если вы стали свидетелями таких незаконных действий, пожалуйста, оперативно информируйте районную полицию или Добровольческие формирования территориальных общин района по телефону: +380 96 116 60 98

Ранее мы показывали видео, как дети на "блокпосту" охраняют родное село.

Также сообщалось, что маленький Богдан вместе с пограничниками защищает въезд в Харьков.

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