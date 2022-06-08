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В Києві негідники розкрадають блокпости: тягнуть "їжаки", блоки і навіть мішки з піском

Ілюстративне фото: Блокпост на Майдані (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві невідомі почали розкрадати блокпости, які надлюдськими зусиллями збирали волонтери, комунальники, бізнесмени, військові та тероборонівці. Кричущий випадок був зафіксований на Оболоні.

Про це розповів Кирило Фесик, голова Оболонської РДА.

"Минуло 2 місяці з тих пір, як Київ опинився у відносній безпеці і що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати", - пише чиновник.

За словами Фесика, таким можуть займатися або повні негідники, або навіть "агенти ворога", адже такими діями послаблюється обороноздатність міста.

Голова РДА пообіцяв усіх знайти й покарати

"Так от, шановні, кожен хто це зробив, буде знайдений і покараний, бо це підрив обороноздатності міста, а не просто крадіжка мішка собі на дачу чи їжака на металобрухт", - заявив Фесик.

Якщо ви стали свідками таких незаконних дій, будь-ласка, оперативно інформуйте районну поліцію чи Добровольчі формування територіальних громад району за телефоном: +380 96 116 60 98

Раніше ми показували відео, як дітлахи на "блокпосту" охороняють рідне село.

Також повідомлялося, що маленький Богдан разом з прикордонниками боронить в'їзд до Харкова.

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