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Враг точно не пройдет: смотрите видео, как дети на "блокпосту" обороняют родное село

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 15:30
Враг точно не пройдет: смотрите видео, как дети на "блокпосту" обороняют родное село Коллаж РБК-Украина: дети на блокпосту защищают село от российского врага
Автор: Светлана Мащенко

В селе Соколовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области дети устроили импровизированный блокпост, на котором останавливают машины и просят сказать пароль.

Об этом рассказал сотрудник МВД Федор Пронак в Facebook.

На кадрах видно, что группа ребятишек разного возраста вооружилась игрушечными автоматами и останавливает машины.

"Слава Украине! Скажите слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проезжайте. Счастливого пути", - допрашивает водителя постовой.

Водитель дал наставление ребятишкам останавливать врагов.

"Если будут "русские", мы их будем стрелять", - показывает мальчик.

Украинцы в комментариях пишут, что враг точно не пройдет:

  • Проїжджали також цей блокпост і заспокоїлися - ворог точно не пройде.
  • З такими захисниками, ми не пропадемо. Слава Україні.
  • Молодці! Ці діти - це гарантія нашої перемоги і світлого майбутнього нашої країни!
  • Дуже приємно, і в той же час сумно. Хто ж міг подумати що наші дітки будуть так грати.
  • Молодці. Прокляті раші, навіть діти вас ненавидять. А ви думали, що так просто завоюєте Україну. Слава Україні, слава захисникам слава народу.

Ранее мы писали, что на Кипре дети забросали россиян камнями.

Также сообщалось, что маленький Богдан вместе с пограничниками защищает въезд в Харьков.

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