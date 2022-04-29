Враг точно не пройдет: смотрите видео, как дети на "блокпосту" обороняют родное село
В селе Соколовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области дети устроили импровизированный блокпост, на котором останавливают машины и просят сказать пароль.
Об этом рассказал сотрудник МВД Федор Пронак в Facebook.
На кадрах видно, что группа ребятишек разного возраста вооружилась игрушечными автоматами и останавливает машины.
"Слава Украине! Скажите слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проезжайте. Счастливого пути", - допрашивает водителя постовой.
Водитель дал наставление ребятишкам останавливать врагов.
"Если будут "русские", мы их будем стрелять", - показывает мальчик.
Украинцы в комментариях пишут, что враг точно не пройдет:
- Проїжджали також цей блокпост і заспокоїлися - ворог точно не пройде.
- З такими захисниками, ми не пропадемо. Слава Україні.
- Молодці! Ці діти - це гарантія нашої перемоги і світлого майбутнього нашої країни!
- Дуже приємно, і в той же час сумно. Хто ж міг подумати що наші дітки будуть так грати.
- Молодці. Прокляті раші, навіть діти вас ненавидять. А ви думали, що так просто завоюєте Україну. Слава Україні, слава захисникам слава народу.
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