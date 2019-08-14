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В Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фото

STYLERПроисшествия    14.08.2019 - 14:23
В Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фото
Коллаж: РБК-Украина

Пассажир сбежал после того, как повредил троллейбус

В Киеве 14 августа случилось чрезвычайное происшествие - неадекватный пассажир троллейбуса разбил стекло в двери и сбежал. Об этом генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко написал на своей Facebook-странице.

Отмечается, что перед произошедшим пассажир также вел себя достаточно странно. Перед тем, как сесть в троллейбус, он просто стоял посреди дороги. Затем мужчина сел в транспорт, проехал одну остановку, вышел и уже снаружи изо всех сил ударил ногой по закрытой двери троллейбуса.

В Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фото

В Киеве пассажир разбил ногой дверь троллейбуса (фото: facebook.com/Дмитрий Левченко)

Вандал сбежал после содеянного. Сейчас поисками хулигана занимаются правоохранители.

В Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фото

В Киеве пассажир разбил ногой дверь троллейбуса (скрин: facebook.com/Дмитрий Левченко)

Стоит отметить, что некоторые пользователи сети осудили действия неадекватного пассажира, впрочем кое-кто обвинил киевский транспорт в плохом сервисе.

"Все потому что безнаказанно! Уже давно пора платить за содеянное! Любой вред нанесенный трамваю и троллейбусу при поимке виновного отработать в цеху ремонта, ровно столько, сколько стоит стекло", - написала одна из комментаторов.

"Сервис у вас такой. Потому так и относятся к вам. Неужели непонятно", - заметил пользователь Facebook.

"Даже на этом примере понимаешь важность гуманитарной политики в государстве!" - написала комментатор.

В Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фотоВ Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фотоВ Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус: все детали и фото

В Киеве пассажир разбил ногой дверь троллейбуса (скрин: facebook.com)

К слову, в Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю девушку. Инцидент произошел в Дарницкой районе. В полиции опубликовали фоторобот преступника и обратились с просьбой помочь установить его личность и местонахождение.

Ранне мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который во время урагана в Киеве увернулся от падающего на него огромного дерева.

Напомним, в Умани в ночь на 14 августа, неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль преподавателей местного университета. Правоохранители изъяли 36 гильз с места происшествия.

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