В Умани из автомата обстреляли авто преподавателей университета: первые детали

В Умани обстреляли авто преподавателей университета (коллаж: РБК-Украина)

Автомобиль преподавателей в это время был припаркован во дворе их частного домовладения

В Умани Черкасской области неизвестные лица обстреляли автомобиль, принадлежащий семейной паре преподавателей, которые работают в местном высшем учебном заведении. Об этом информирует "Криминальная Украина".

Чрезвычайное происшествие случилось ночью, 14 августа.

Сообщается, что автомобиль "Peugeot" в это время был припаркован во дворе частного дома, где живет семья.

В Умани обстреляли авто преподавателей университета (фото: youtube.com/GUNSROOM)

Транспортное средство принадлежит преподавателям Уманского национального университета садоводства.

С места происшествия правоохранители изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм от автоматического оружия.

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