Пассажиры сами толкали в депо: в Киеве произошло ЧП с троллейбусом (видео)

Пассажирам пришлось толкать троллейбус в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошло досадное происшествие с одним из троллейбусов

В Киеве произшло ЧП с одним из троллейбусов. Транспортное средство сломалось, едва успев выехать из депо. Троллейбус остановился, перекрыв улицу Максимовича в Голосеевском районе столицы. Видео с происшествием опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Из-за того, что троллейбус №45 мешал проезду авто, водители других автомобилей присоединились к пассажирам, чтобы оттолкать поломанный транспорт обратно в депо.

"Пассажиры и водители толкают его назад чтобы освободить дорогу.

Возникает вполне законный вопрос - а почему на маршрут выпускают неисправный общественный транспорт?" - сказано в описании видео.

Тролейбус 45-го маршруту зламався прямо на виїзді із депо, перекривши вулицю Трутенка. Пасажири і водії штовхають його назад аби звільнити дорогу. Постає цілком законне питання - а чому на маршрут випускають несправний громадський транспорт? (с) Макс Юрьев Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 16 липня 2019 р.

Пассажирам пришлось толкать троллейбус в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что большинство комментаторов с юмором оценили подобное происшествие. предположив, что троллейбус толкал тот, кто не оплатил проезд.

Труд пассажиров оплачен? Интересно, когда будет фото "Пассажиры метро толкают поезд в депо?"

Вопрос к главному инженеру, к водителю, к слесарям.

Все механики в Польше, работать некому.

Я так полагаю, толкают те, кто не оплатил проезд?

Современному транспорту в Киеве быть!

И за что платятся 8 грн...

Пассажирам пришлось толкать троллейбус в Киеве (скрин: facebook.com)

Ранее мы писали, что в Днепре троллейбус и легковушка не поделили дорогу. В результате было госпитализировано несколько человек.

Напомним, в Киеве в Деснянском районе автомобиль Daewoo столкнулся с троллейбусом, в результате чего погиб пассажир легковушки, два человека госпитализированы.

Также мы писали о том, что в центре Чернигова сгорел троллейбус прямо во время движения. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.