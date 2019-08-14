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У Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фото

STYLERПодії    14.08.2019 - 14:23
У Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фото
Колаж: РБК-Україна

Пасажир втік після того, як пошкодив тролейбус

У Києві 14 серпня трапилася надзвичайна подія - неадекватний пасажир тролейбуса розбив скло у двері і втік. Про це генеральний директор Київпастрансу Дмитро Левченко написав на своїй Facebook-сторінці.

Зазначається, що перед подією пасажир також вів себе досить дивно. Перед тим, як сісти в тролейбус, він просто стояв посеред дороги. Потім чоловік сів у транспорт, проїхав одну зупинку, вийшов, і вже іззовні щосили вдарив ногою по закритій двері тролейбуса.

У Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фото

У Києві пасажир розбив ногою двері тролейбуса (фото: facebook.com/Дмитро Левченко)

Вандал втік після скоєного. Зараз пошуками хулігана займаються правоохоронці.

У Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фото

У Києві пасажир розбив ногою двері тролейбуса (скрін: facebook.com/Дмитро Левченко)

Варто відзначити, що деякі користувачі мережі засудили дії неадекватного пасажира, втім дехто звинуватив київський транспорт у поганому сервісі.

"Все тому що безкарно! Вже давно пора платити за скоєне! Будь-яку шкоду заподіяну трамваю і тролейбусу при затриманні винного відпрацювати у цеху ремонту, рівно стільки, скільки коштує скло", - написала одна з коментаторів.

"Сервіс у вас такий. Тому так і ставляться до вас. Невже незрозуміло", - зауважив користувач Facebook.

"Навіть на цьому прикладі розумієш важливість гуманітарної політики в державі!" - написала коментатор.

У Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фотоУ Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фотоУ Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус: всі деталі і фото

У Києві пасажир розбив ногою двері тролейбуса (скрін: facebook.com)

До речі, у Києві ґвалтівник напав на неповнолітню дівчину. Інцидент стався в Дарницької районі. У поліції оприлюднили фоторобот злочинця і звернулися з проханням допомогти встановити його особу і місцезнаходження.

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який під час урагану в Києві ухилився від падаючого на нього величезного дерева.

Нагадаємо, в Умані в ніч на 14 серпня, невідомі обстріляли з автоматичної зброї автомобіль викладачів місцевого університету. Правоохоронці вилучили 36 гільз з місця події.

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