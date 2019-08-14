В Киеве насильник напал на девушку: полиция просит о помощи (фоторобот)

В Киеве насильник напал на девочку (Фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция разыскивает мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней

В Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю девушку. Инцидент произошел в Дарницкой районе. В полиции опубликовали фоторобот преступника и обратились с просьбой помочь установить его личность и местонахождение.

Как говорится в пресс-службе отдела коммуникации столичной полиции, на вид подозреваемому около 20-25 лет, рост злоумышленника приблизительно 170-174 сантиметров.

Мужчина имеет худощавое телосложение, у него вытянутое лицо, волосы светло-русого цвета.

Полиция показала фоторобот насильника, который совершил нападение в Дарницком районе (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Также было опубликовано видео, снятое камерами наблюдения. На кадрах видно, как насильник в темное время суток нападает на девушку около входа в подъезд. Девочка отбивается от него и ей удается оттолкнуть злоумышленника, после чего тот убегает.

В Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Если у вас есть какая-нибуть информация, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного мужчины, просим сообщить по телефонам: 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 или на 102", - говорится в сообщении правоохранителей.

Нападение насильника на девочку сняли камеры видеонаблюдения (Видео: YouTube / Полиция Киева)

Как сообщалось ранее, недавно под Харьковом задержали трех мужчин, которые участвовали в изнасиловании 17-летней девушки после совместного распития спиртных напитков.

Также мы писали о том, что 19-летняя студентка из Первомайска под Харьковом зашла в лес ради красивых фото, где на ее напал насильник. Издевательства над девушкой продолжались почти сутки. Полиция задержала 54-летнего подозреваемого, который уже имеет судимость за изнасилование.