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В Киеве нашли способ избавится от советских символов: под ударом Родина-мать и мост Патона

Киев, Вторник 25 августа 2020 09:02
В Киеве нашли способ избавится от советских символов: под ударом Родина-мать и мост Патона
Родина-мать (фото: wikipedia)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве в вопросе про декоммунизацию упомянули Родину-мать, мост Патона и памятник Щорсу

В Киеве заговорили о постепенном избавлении от советских символов, которые являются важными объектами в процессе декоммунизации. Речь идет, в первую очередь о Родине-матери, мосте Патона, памятнике Щорсу.

Так, в Украинском институте национальной памяти нашли способ "цивилизованного решения вопроса" советских памятников, что остались в Киеве. Детали рассказал директор УИНП Антон Дробович в эфире канала "Украина 24".

"Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери - ред.) - знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов", - заявил он.

Дробович говорит, что сейчас на мосту Патона проходит реконструкция, что является отличной возможностью убрать символику на нем - розетки с советскими гербами.

Глава УИНП предложил, учитывая недавнюю смерть Бориса Патона, установить на мосту портреты "обоих Патонов" вместо советских гербов.

Напомним, что легендарный украинский ученый Борис Патон умер в Киеве 19 августа в институте Амосова в возрасте 101 год.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.

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Новости Украины Борис ПатонРодина-матьмост ПатонаАнтон Дробович
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