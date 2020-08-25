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У Києві знайшли спосіб позбавитися від радянських символів: під ударом Батьківщина-мати і міст Патона

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 09:02
У Києві знайшли спосіб позбавитися від радянських символів: під ударом Батьківщина-мати і міст Патона
Батьківщина-мати (фото: wikipedia)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві в питанні про декомунізацію згадали Батьківщину-мати, міст Патона і пам'ятник Щорсу

У Києві заговорили про поступове позбавлення від радянських символів, які є важливими об'єктами в процесі декомунізації. Мова йде в першу чергу про Батьківщині-матір, міст Патона, пам'ятник Щорсу.

Так, в Українському інституті національної пам'яті знайшли спосіб "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників, що залишилися в Києві. Деталі розповів директор УІНП Антон Дробович в ефірі каналу "Україна 24".

"Всі ці об'єкти (міст Патона, пам'ятник Щорсу, статуя Батьківщини-матері - ред.) - знакові для Києва, до них часто апелюють противники декомунізації. Важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів", - заявив він.

Дробович каже, що зараз на мосту Патона проходить реконструкція, що є чудовою можливістю прибрати символіку на ньому - розетки з радянськими гербами.

Голова УІНП запропонував, враховуючи недавню смерть Бориса Патона, встановити на мосту портрети "обох Патонів" замість радянських гербів.

Нагадаємо, що легендарний український вчений Борис Патон помер у Києві 19 серпня в інституті Амосова у віці 101 рік.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона.

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Новини України Борис ПатонРодина-матьмост ПатонаАнтон Дробович
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