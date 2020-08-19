Мечтаю, чтобы Украина процветала: цитаты и последние интервью гениального Бориса Патона

Борис Патон (фото: kpi.ua)

Борис Патон скончался в киевской клинике на 102-м году жизни

Легендарный украинский ученый Борис Патон умер в Киеве 19 августа в институте Амосова в возрасте 101 года - гениальный исследователь, академик, преподаватель был первым, кого наградили званием Героя Украины.

Слова соболезнования уже высказал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил в Facebook, что о грандиозной личности Бориса Евгеньевича трудно писать в прошедшем времени.

Причиной кончины выдающегося инженера, чьими изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире, стало заболевание сердечно-сосудистой системы.

До своего 102-летия Патон не дожил чуть менее трех месяцев.

В 2013-м году скончалась жена Бориса Евгеньевича Ольга Борисовна, а в 2009 году их семью постигла трагедия - умерла единственная дочка Евгения.

Таким образом, в последние годы у академика практически не осталось родственников.

В связи с этим в СНБО проинформировали о формировании комиссии по похоронам Патона, которая будет решать соответствующие вопросы, передает "Украинская правда".

Патон посвятил науке, исследованиям, изобретениям практически всю жизнь. Около года назад великий ученый обратился с письмом к лидеру киевской команды президентской политсилы "Слуга народа" Александру Ткаченко по поводу необходимости ремонта моста Патона в Киеве, который назван в честь отца академика Евгения Оскаровича Патона. Он предупредил, если затягивать с ремонтом этого моста через Днепр, то это приведет к транспортному коллапсу.

Так, Борис Евгеньевич признался, что не может сидеть сложа руки - ему постоянно требуется занятость.

"Не могу сидеть без работы. Даже если хочется немного отдохнуть. За многие годы сформировалась привычка постоянно быть занятым", - говорил академик в интервью "Сегодня" в 2018-м году.

Также Патон высказывал уверенность, что Украина может построить постоянную станцию на Луне. Вот еще несколько красноречивых и знаковых цитат легендарного ученого.

Мечтаю, чтобы наука и ученые были в почете в нашей стране. Чтобы Украина развивалась и процветала. И чтобы все было хорошо у нас, наших детей и внуков

Пройдет время, мы поумнеем и станем более цивилизованными, как и полагается стране, находящейся в сердце Европы. И возмужаем

Имеем даже собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам

Лучшее капиталовложение, даже если это просто хобби - это вложение в новые знания. Образование, книги, какие-то обучающие программы.

Патон являлся настоящим ученым-рекордсменом, старейшим президентом государственной Академии наук в мире и действующим членом Национальной академии наук Украины. Нужно сказать, что благодаря промышленной революции, толчок к которой дал ученый, космос ближе к человеку. Также он осуществил прорыв в медицине и спас тысячи жизней после аварии на ЧАЭС.

Борис Патон (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве в семье ученого. Окончил столичный политехнический институт и получил специальность инженер-электрик.

С 1962 года был президентом Национальной академии наук Украины (на протяжении 58 лет).

Патон с 1960 по 1991 год входил в ЦК КПУ, также был депутатом Верховного Совета РСФСР 6-9-го созывов. После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины. Он - автор свыше 1000 научных публикаций и свыше 400 изобретений.

Борис Евгеньевич возглавлял исследование по применению сварочных источников теплоты в специальных плавильных агрегатах, которые увенчались созданием новой области качественной металлургии - спецэлектрометаллургии.

Патон любил также заниматься спортом, владел несколькими языками.

27 ноября 2018 года со 100-летним юбилеем академика Украинская почта выпустила в обращение марку "100 лет Борису Патона".

По случаю такой даты об ученом сняли документальный фильм, в котором Герой Украины поделился важными мыслями о будущем.

Видео: О Борисе Патоне сняли документальный фильм

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