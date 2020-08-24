Зеленский предлагает учредить госпремии имени Скорика и Патона

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Премии будут в области науки и искусства

Президент Владимир Зеленский предлагает учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона. Письмо о создании соответствующих премий направлено в Кабинет министров.

Об этом президент сообщил во время торжественной речи к 29-й годовщине Независимости Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мной направлены в правительство соответствующее письмо о создании двух премии: государственной премии за развитие науки имени Бориса Патон и государственную премию за развитие искусства имен Мирослава Скорика", - сказал Зеленский.

Отметим, Мирослав Скорик является выдающимся украинским композитором. Он является автором музыки к известному фильму Параджанова "Тени забытых предков" и автором произведения "Мелодия". Также композитор создал ряд произведений, среди которых опера "Моисей" по поэме Ивана Франко и балеты "Перекресток", "Каприсы", идущие на сцене Национальной оперы Украины.

Скорик скончался на 81-м году жизни 1 июня 2020 года.

Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины, а также является автором свыше 1000 научных публикаций и более 400 изобретений. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Патон умер 19 августа на 102-м году жизни.