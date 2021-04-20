В Киеве нашли маленькую девочку в многоэтажке с "родителями" под наркотиками

В Киеве обнаружили трехлетнюю девочку в одной из многоэтажек на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе в ночное время в компании мужчины и женщины, у которых были признаки наркотического опьянения.

Об этом 20 апреля передали в пресс-службе полиции Киева.

Ребенка заметила женщина, проживающая в доме - малышка находилась в коридоре. Она и позвонила правоохранителям. Патрульные на месте обнаружили девочку, а также 40-летнего мужчину и 38-летнюю женщину - проживающих в Киевской области - которые не предоставили документов, подтверждающих, что это их ребенок, поскольку, по их словам, свидетельства о рождении нет.

У мужчины были с собой сильнодействующие лекарственные средства вместе со справкой на их выдачу. Следователи изъяли таблетки и документ, чтобы отправить на проверку.

Саму же девочку передали под надзор инспекторов ювенальной превенции Голосеевского Управления полиции и райслужбы по делам детей и семьи.

Найденная в многоэтажке в Киеве 3-летняя девочка под присмотром сотрудников ювенальной превенции (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В настоящее время правоохранители работают над установлением обстоятельств происшествия и личности ребенка, выясняют ситуацию с "родителями" и кто они на самом деле.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации события за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Видео: в Киеве полиция ищет родителей 3-летней девочки, которую нашли в многоэтажке в Голосеевском районе