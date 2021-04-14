Под Харьковом мать оставила маленьких сыновей одних дома и уехала в Киев на заработки

Под Харьковом женщина оставила своих детей один дома, а сама отправилась в Киев. В итоге мальчики 8 и 9 лет, просидевшие в квартире целые сутки, сами оправились на улицу, где голодных и грязных малышей и заметили прохожие.

Неравнодушные граждане вызвали полицию, а также купили детям носки, так как они были в зимней обуви на босую ногу. Кроме того, мальчикам купили еду.

По словам братьев, их мать уехала в Киев, а их оставила самих.

"Было очень грязно, большое количество тараканов. Грязное постельное белье, а точнее ее отсутствие, можно сказать. Продукты питания также отсутствовали", - рассказал руководитель службы по делам детей Первомайского горсовета Вадим Петренко, описывая, в каких условиях остались малыши.

Как отмечают соцработники, эта семья уже четвертый месяц находится у них на учете.

Так, этой зимой на неухоженных детей пожаловались соседи. Мальчиков тогда не забрали, а просто помогли продуктами.

Как выяснилось, 27-летняя Ирина воспитывает сыновей одна. Соцработники говорят, что женщина убрала в доме, но ремонт из-за нехватки денег сделать не смогла.

"Я связалась с мамой. Мама объяснила, что поехала в Киев по работе и вернется ночью. По словам матери, оставить детей ей было не с кем. Поэтому она приготовила еду и поехала в сутки в Киев", - рассказала старшая инспектор ювенальной превенции Лозовского райотдела полиции.

По словам соседей, женщина официально нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками. Алкоголем не злоупотребляет, но хоть сама выглядит прилично, мальчики не слишком ухоженные.

Также они рассказали, что отец мальчиков не живет с детьми уже несколько лет, и хотя проживает в соседнем подъезде, о сыновьях забыл.

Мальчиков пока забрали в санаторий, где их уже осмотрели врачи. С матерью детей в ближайшее время будет работать комиссия горсовета. Именно она и решит, когда детям можно будет вернуться домой.