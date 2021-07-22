В Киеве начали рассылать платежки с добавочными начислениями: почему это происходит

В Киеве, где недавно анонсировали пересмотр тарифов на отопление , некоторым гражданам стали выставлять в платежках дополнительные начисления - коэффициент инфляции. Как объяснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, такие квитанции приходят домохозяйствам, в которых зафиксирована значительная задолженность за горячую воду и тепло.

Об этом чиновник 22 июля рассказал во время "часа вопросов к мэру" в начале пленарного заседания Киевсовета .

Речь идет, в частности, о графе с указанием общей суммы за услугу горячего водоснабжения, и еще дополнительно +3% годовых к ней.

По словам Пантелеева, таким образом к потребителям с большими задолженностями за тепловую энергию, горячее водоснабжение или отопление принимаются соответствующие меры.

"К таким будут приниматься достаточно жесткие меры. И мы вынуждены это делать", - заявил он.

Квитанции с дополнительными начислениями, по замыслу, призваны стимулировать платежную дисциплину потребителей в новых рыночных условиях закупки газа.

Чиновник напомнил, что за последний отопительный сезон задолженность за тепло в целом выросла более чем на 3 миллиарда гривен по Киеву.

"Учитывая то, что сегодня в Украине завершена льготная поставки газа предприятиям ТКЭ, и мы вынуждены работать в условиях рынка: закупать газ на рынке, в том числе и за предварительную оплату, мы не можем сегодня лояльно относиться к тем, кто сознательно не платит за коммунальные услуги", - подчеркнул он.

При этом Пантелеев обратил внимание, что потребители, оказавшиеся в сложных ситуациях и имеющие проблему с возможностью оплаты коммуналки, сейчас могут заключить договор реструктуризации долга. После этого к ним никаких мер воздействия уже не будут применять.