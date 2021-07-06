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Киев вводит авансовый платеж за отопление: что это значит

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Киев, Вторник 06 июля 2021 12:29
Киев вводит авансовый платеж за отопление: что это значит Фото: в Киеве вводят авансовый платеж за отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний", - заявил Пантелеев.

Обновлено: директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в платежках за июнь киевлянам предложен рекомендованный авансовый платеж.

"Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе", - сообщил он .

Напомним, РБК-Украина писало, как в мае изменились для украинцев тарифы на комуналку.

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