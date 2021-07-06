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Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: названа причина

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Киев, Вторник 06 июля 2021 12:58
Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: названа причина Фото: цены на газ могут увеличить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.

Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.

Напомним, Киев вводит авансовый платеж за отопление.

РБК-Украина писало, как в мае изменились для украинцев тарифы на комуналку.

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