У Києві почали розсилати платіжки з додатковими нарахуваннями: чому це відбувається

У Києві, де нещодавно анонсували перегляд тарифів на опалення , деяким громадянам стали виставляти в платіжках додаткові нарахування - коефіцієнт інфляції. Як пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, такі квитанції приходять домогосподарствам, в яких зафіксована значна заборгованість за гарячу воду і тепло.

Про це чиновник 22 липня розповів під час "Години запитань до мера" на початку пленарного засідання Київради .

Йдеться, зокрема, про графу із зазначенням загальної суми за послугу гарячого водопостачання, і ще додатково +3% річних до неї.

За словами Пантелєєва, таким чином до споживачів з великими заборгованостями за теплову енергію, гаряче водопостачання або опалення вживаються відповідні заходи.

"До таких вживатимуться досить жорсткі заходи. І ми змушені це робити", - заявив він.

Квитанції з додатковими нарахуваннями, за задумом, покликані стимулювати платіжну дисципліну споживачів в нових ринкових умовах закупівлі газу.

Чиновник нагадав, що за останній опалювальний сезон заборгованість за тепло в цілому зросла більш ніж на 3 мільярди гривень по Києву.

"Враховуючи те, що сьогодні в Україні завершено пільгове постачання газу підприємствам ТКЕ, і ми змушені працювати в умовах ринку: закуповувати газ на ринку, в тому числі й за попередню оплату, ми не можемо сьогодні лояльно ставитися до тих, хто свідомо не платить за комунальні послуги", - наголосив він.

При цьому Пантелєєв звернув увагу, що споживачі, які опинилися в складних ситуаціях і мають проблему з можливістю оплати комуналки, зараз можуть укласти договір реструктуризації боргу. Після цього до них жодних заходів впливу вже не будуть застосовувати.