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В Киеве мужчина жестко накричал на женщину-"копа" из-за репетиции парада: "поезд через 15 минут"

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Киев, Среда 18 августа 2021 21:17
В Киеве мужчина жестко накричал на женщину-"копа" из-за репетиции парада: "поезд через 15 минут" Фото: полиция перекрыла улицу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 18 августа, в Киеве проходит первый день репетиции военного парада к 30-й годовщине Дня Независимости Украины. В связи с этим перекрыты многие улицы. Водителей предупреждали заранее и советовали объезжать. Один мужчина агрессивно отреагировал на просьбу женщины-"копа" объехать улицу.

Видео того, как он кричит на сотрудницу полиции опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

Недовольный мужчина вышел из такси и начал громко кричать на женщину. При этом он использовал ненормативную лексику и оскорблял сотрудницу правоохранительных органов.

По его словам, у него 4 ребенка и ему нужно сесть на поезд через 15 минут.

Из-за перекрытия движения в центре Киева образовались огромные пробки. Движение на правом берегу города почти полностью остановилось.

Отметим, что 18, 20 и 22 августа в центре столицы будет проходить репетиции парада войск, во время которых с 15:30 до 24:00 введут временное ограничение движения транспортных средств на некоторых улицах.

В Киеве мужчина жестко накричал на женщину-&quot;копа&quot; из-за репетиции парада: &quot;поезд через 15 минут&quot;

Карта ограничения движения 18, 20 и 22 августа в Киеве

Напомним, в центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада.

Мы также писали о том, что как будет работать общественный транспорт во время репетиции парада.

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