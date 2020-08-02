В Киеве мужчина разгромил въезд на Труханов остров: видео инцидента

В Киеве ночью агрессивный мужчина разгромил въезд на Труханов остров
В ночь с 1 на 2 августа мужчина устроил погром на въезд на Труханов остров. Он варварски разгромил оборудование автоматической системы: стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болларда и другое техническое оборудование.
При этом общий объем материальных убытков составляет около 300 тысяч гривен. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы. Мэр столицы также отметил, что вандал опознан и задержан полицией. Кличко обещает, что лично будет контролировать ситуацию, чтобы это дело дошло до суда.
В Киеве устроили погром на въезде на Труханов остров (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Он также напомнил о том, что система ограниченного доступа автомобилей на Труханов остров действует для того, чтобы киевляне и гости столицы могли безопасно отдыхать.
В данный момент на Труханов остров могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы.
"Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку", - рассказал Кличко.
Интересно, но некоторые пользователи сети встали на сторону вандала.
Напомним, в Киеве подростки отличились дикой выходкой, которая могла стоить им жизни.