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В Киеве подростки отличились дикой выходкой: это могло стоить им жизни

Киев, Среда 29 июля 2020 14:14
В Киеве подростки отличились дикой выходкой: это могло стоить им жизни
В Киев подростки отличились выходкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве подростки спрыгнули в реку с вагона метро

В Киеве подростки совершили дерзкую выходку. Они взобрались на вагон метро и спрыгнули оттуда в реку Днепр. Отметим, что это действие могло стоить молодым людям жизни.

Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канал Teza.

В видеоролике показано, как двое несовершеннолетних прыгают в речку с вагона метро, который движется на высокой скорости. Отметим, что в воду подростки прыгают в одежде.

Судя по всему, подростки хотели публиковать видео "геройства" в социальных сетях, так как снимали ролик с разных ракурсов.

В Киеве подростки прыгнули в Днепр с вагона метро

Как мы ранее писали, в Николаеве подростки решили погасить Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников в центре города, а свои действия снимали на видео. Ролик после этого хулиганы выложили в сети, чтобы стать знаменитыми.

Также мы сообщали, что весной в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины, но вандалов нашли и сняли наказание на видео.

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