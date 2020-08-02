У Києві чоловік розгромив в'їзд на Труханів острів: відео інциденту

В ніч з 1 на 2 серпня чоловік влаштував погром на в'їзд на Труханів острів. Він по-варварськи розгромив обладнання автоматичної системи: стрілу і гідравлічну станцію шлагбаума, світлофор, дві камери, контролер боларду і інше технічне обладнання.

При цьому загальний обсяг матеріальних збитків становить близько 300 тисяч гривень. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Зараз комунальники працюють над відновленням системи. Мер столиці також зазначив, що вандала затримала поліція. Кличко обіцяє, що особисто контролюватиме ситуацію, щоб ця справа дійшла до суду.

У Києві влаштували погром на в'їзді на Труханів острів (відео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Він також нагадав про те, що система обмеженого доступу автомобілів на Труханів острів діє для того, щоб кияни та гості столиці могли безпечно відпочивати.

Наразі на Труханів острів можуть заїжджати працівники спортивних баз, розташованих на острові, спортсмени, які там тренуються, і комунальні служби.

"Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. Для автомобілів киян, які приїжджають відпочивати, облаштували парковку", - розповів Кличко.

Цікаво, але деякі користувачі мережі встали на сторону вандала.

Правильно зробив. І не брешіть, що запускаєте комунальні служби. За службовою необхідністю з метою перевірки фактів, які вказав заявник, намагався заїхати на власному автомобілі (службовим не забезпечують), не запустили. Посвідчення показував, але сидять твердолобі та чекають хабаря;

Коли обраним можна заїжджати, а простому народу ні, і з цієї причини, ці випадки будуть повторюватися ... Острів власність українців, і коли якийсь тимчасовий мер вирішує кому можна заїжджати, а кому ні, це ненормально ... Якщо закривати в'їзд, так для всіх, без вибору, або ж відкрити в'їзд для всіх без винятку;

А таке питання, пан Віталій: на територію Гідропарку також в'їхати не можна, що абсолютно правильно. Але сюрприз: якщо у тебе посвідчення держслужбовця, то велкам! На шлагбаумі на питання, що за машини всередині, відповіли, що можна працівникам Гідропарку, поліцейським і з посвідченням держслужбовця! Це що за подвійні стандарти? Може і на Труханів держслужбовцям не можна? Коли закінчиться це привілейоване неподобство?

Нагадаємо, в Києві підлітки відзначилися дикою витівкою, яка могла коштувати їм життя.

Раніше Віталій Кличко отримав важку травму.