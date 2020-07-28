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Виталий Кличко получил тяжелую травму: появилось фото

Киев, Вторник 28 июля 2020 12:36
Виталий Кличко получил тяжелую травму: появилось фото
Виталий Кличко травмировал ногу (фото: РБК-Украина)

Мэр Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой

Мэр Киева Виталий Кличко получил тяжелую травму. Но несмотря на то, что глава столицы надорвал ахиллово сухожилие, он все же пришел на заседание Киевсовета.

В сети появилось фото, на котором видно, что Кличко появился перед депутатами с костылем.

"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня, видите, как пришел... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Снова надорвал ахиллово сухожилие", - цитирует Кличко Официальный портал Киева.

При этом мэр отметил, что ему "не привыкать".

"Пока придется ходить не быстро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять!" - пошутил Кличко.

Виталий Кличко получил тяжелую травму: появилось фото

Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с костылем (фото: kyivcity.gov.ua)

Ранее мы писали, что Кличко обратился к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе.

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