В Киеве мужчина пытался запрыгнуть в движущийся поезд: чуть не лишился жизни

В Киеве во вторник, 8 сентября, на центральном железнодорожном вокзале мало не произошла трагедия. Мужчина хотел запрыгнуть в движущийся поезд, но упал, и чуть не попал головой под колеса состава.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. На видео видно, что мужчина попытался запрыгнуть в поезд, который был на ходу. Он схватился за поручни, но проводник выбросил его сумку, которую он схватил и из-за этого упал.

После падения к нему сразу же подбежали люди, чтобы узнать все ли с ним в порядке. К сожалению, в описании к видео, не говорится о состоянии мужчины, но судя из видео можно сделать вывод, что все обошлось.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань!

Напомним, в поезде Кривой Рог-Киев пассажир устроил скандал из-за маски. Пассажира не пускали в вагон из-за того, что он категорически отказывался надевать маску.

Кроме того, мужчина заявил, что требование надеть маску нарушает его личную свободу и права. Он также отметил, что проводники просто сошли с ума. По его словам, COVID-19 и связанные с ним ограничения – это просто выдумка, поскольку он лично не видел ни одного больного на коронавирус.

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