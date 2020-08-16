Высадить не имеют права: украинцам объяснили, что делать, если забыли билет

Забыл билет на поезд - что делать (фото: pixabay.com)

Эксперты поделились интересным вариантом решения проблемы

Бывают ситуации, когда очень торопишься на поезд и в конечном итоге понимаешь, что билета в сумке нет. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов уверяет, что в этом нет ничего страшного, передает "Украина 24".

Пассажиры, которые при посадке на поезд забыли взять с собой билет или распечатать его, могут запросто решить возникшую проблему. При этом можно даже не опасаться, что Вас высадят.

"Часто такое бывает - все прощаются, целуются, человек уехал в поезде, а билет остался у провожающих. Не переживайте - согласно правилам перевозки пассажиров, необходимо, чтобы люди, которые вас провожают, обратились к начальнику станции и сообщили о проблеме, что билет у них. Они свяжутся с начальником поезда, и на ближайшей станции можно будет восстановить билет", - прокомментировал Несмиянов.

А вот если железнодорожный билет был утерян, первым делом нужно вспомнить, каким способом Вы его покупали. Это играет немаловажную роль в вопросе восстановления документа. В Украине купить ж/д-билет можно через интернет на соответствующем сайте, с помощью сервиса Приват24 либо в в кассах Укрзализницы.

Если вы приобрели перевозочный документ через интернет либо Приват24 - есть возможность восстановить его быстро и самостоятельно. А вот с документом, который Вы купили в кассе, дело обстоит хуже. Такие билеты, как правило, не дублируются.

Напомним, что журналисты инсценировали нападение в поезде.

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